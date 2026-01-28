В Киеве 610 тыс. потребителей остаются без света

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что совет обороны города должен принять решения по дальнейшему формату работы учебных заведений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением на Украине сохраняется в Киеве. По данным властей, в украинской столице без света остаются 610 тыс. потребителей.

"Дефицит мощности сохраняется. По состоянию на вечер в Киеве без света 610 тыс. потребителей", - сообщил в своем Telegram-канале первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, совет обороны Киева должен принять решения по дальнейшему формату работы учебных заведений. Ранее столичным школьникам из-за энергокризиса продлили каникулы до 1 февраля.

Владимир Зеленский со своей стороны назвал ситуацию в Киеве наиболее сложной. "Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, прежде всего с отоплением, есть также значительные проблемы с электричеством", - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале. Зеленский вновь упрекнул мэра столицы Виталия Кличко, с которым у него на фоне проблем в Киеве обострился давний конфликт. "Искать и покупать оборудование нужно было еще до этой зимы, и городские власти в Киеве должны действовать гораздо быстрее сейчас", - сказал он.

В то же время энергохолдинг ДТЭК заявляет в своем Telegram-канале, что с 29 января столица переходит на временные графики отключения электроэнергии. Они будут действовать отдельно для каждого дома. Однако в компании признают, что в системе сохраняется огромных дефицит, и предупреждают, что из-за "особенностей повреждений" графики будут неравномерными.

В среду жители Киева вышли на митинг и перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия в домах электроэнергии и отопления.