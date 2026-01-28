В Киеве 610 тыс. потребителей остаются без света
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением на Украине сохраняется в Киеве. По данным властей, в украинской столице без света остаются 610 тыс. потребителей.
"Дефицит мощности сохраняется. По состоянию на вечер в Киеве без света 610 тыс. потребителей", - сообщил в своем Telegram-канале первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, совет обороны Киева должен принять решения по дальнейшему формату работы учебных заведений. Ранее столичным школьникам из-за энергокризиса продлили каникулы до 1 февраля.
Владимир Зеленский со своей стороны назвал ситуацию в Киеве наиболее сложной. "Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, прежде всего с отоплением, есть также значительные проблемы с электричеством", - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале. Зеленский вновь упрекнул мэра столицы Виталия Кличко, с которым у него на фоне проблем в Киеве обострился давний конфликт. "Искать и покупать оборудование нужно было еще до этой зимы, и городские власти в Киеве должны действовать гораздо быстрее сейчас", - сказал он.
В то же время энергохолдинг ДТЭК заявляет в своем Telegram-канале, что с 29 января столица переходит на временные графики отключения электроэнергии. Они будут действовать отдельно для каждого дома. Однако в компании признают, что в системе сохраняется огромных дефицит, и предупреждают, что из-за "особенностей повреждений" графики будут неравномерными.
В среду жители Киева вышли на митинг и перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия в домах электроэнергии и отопления.