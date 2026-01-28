Malijet: попытки Запада ввести морскую блокаду РФ угрожают мировой торговле

Портал подчеркивает, что западные страны такими действиям изобретают "доселе невиданную форму государственного пиратства"

ХАРАРЕ, 28 января. /ТАСС/. Попытки западных стран, прежде всего ЕС, установить морскую блокаду России подрывают основы мировой торговли. Об этом пишет малийский портал Malijet, комментируя участившиеся захваты танкеров под российским флагом.

Высадка спецназа, захваты танкеров, чей груз потом реализуется ради финансирования конфликта на Украине - все это говорит о том, что под прикрытием соблюдения санкций Запад намеренно перешел красную линию, указывает портал. Создавая фактическую блокаду России и преобразуя гражданские активы в военную добычу без формального объявления войны, "Запад изобретает доселе невиданную форму государственного пиратства". Это стратегия высокого риска, которая ставит крест на международном морском праве, моря превращаются в ничейную зону. То, что происходит в Средиземном море с января 2026 года, нельзя назвать ни случайностью, ни рядовым ростом напряженности. Речь идет о стратегическом сдвиге - "моря становятся зоной политического хищничества".

Захваты танкеров французскими и британскими боевыми кораблями обозначают новую морскую доктрину Запада: "передвижной суверенитет, соблюдаемый далеко за рамками каких-либо юридических норм", подчеркивает издание. Официально Париж и Лондон ссылаются на "соблюдение санкций", на "безопасность на море", но на самом деле узаконивается метод превентивного ареста без объявления войны, без международного мандата. Моря становятся серой зоной, где Запад стремится трансформировать морскую военную мощь в орудие экономического диктата. Издание отмечает, что проблема может выйти за рамки противостояния России и Запада, если произойдет попытка захвата какого-нибудь китайского танкера под флагом РФ. В этом случае возникнет серьезная угроза нарушения мирового баланса и завершения эры свободы мореплавания.