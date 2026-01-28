Иран намерен опубликовать список жертв беспорядков во избежание спекуляций

ТЕГЕРАН, 29 января. /ТАСС/. Власти Ирана по указанию президента Масуда Пезешкиана опубликуют в ближайшее время имена всех жертв недавних беспорядков, чтобы не допустить фальсификаций и спекуляций на эту тему в западных СМИ. Об этом заявил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

"По распоряжению президента имена и данные всех жертв недавних трагических событий будут опубликованы. Также создан механизм для тщательной проверки и подтверждения любой противоречивой информации и заявлений", - написал он в X.

По словам Табатабаи, данный шаг является ответом западным СМИ на их попытки сфальсифицировать статистику. "Цель - разоблачить любого, кто лжет", - добавил он.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. 23 января Арагчи сообщил, что общее число погибших составило 3 117, среди которых есть как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности.