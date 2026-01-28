Представители Дании, США и Гренландии провели встречу

В МИД королевства рассказали, что стороны обсуждали вопросы безопасности в Арктике

СТОКГОЛЬМ, 29 января. /ТАСС/. Встреча представителей Дании, США и Гренландии состоялась в среду, 28 января. На ней обсуждались вопросы безопасности в Арктике, сообщили в МИД королевства.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что сегодня состоялась встреча должностных лиц из Дании, Гренландии и США для обсуждения того, как мы можем решить волнующие Америку проблемы безопасности в Арктике при соблюдении "красных линий" королевства", - цитирует МИД агентство Ritzau.

14 января в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. На встрече стороны договорились создать рабочую группу, которая будет регулярно собираться, чтобы изучить возможность достижения взаимопонимания по вопросу будущего острова.