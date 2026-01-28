Рубио: США добиваются от Венесуэлы свертывания присутствия РФ, КНР и Ирана

По словам госсекретаря, американская администрация видит задачу в том, чтобы республика перестала быть "центральной базой операций для всех геополитических противников" Соединенных Штатов

Госсекретарь США Марко Рубио © Fadel Senna/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются от Венесуэлы свертывания присутствия России, Китая и Ирана. Это подтвердил госсекретарь - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Впервые за 20 лет у нас идут серьезные разговоры о размывании и устранении иранского присутствия, китайского влияния, а также российского присутствия. В действительности сказал бы вам, что в Венесуэле имеется много элементов, которые приветствуют установление отношений с Соединенными Штатами на многих фронтах", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом он фактически признал, что в присутствии в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро такой деятельностью Вашингтон заниматься не мог бы. "Эрозия иранского, российского или китайского влияния. Ничего этого не было бы возможно, пока Мадуро находился там", - отметил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Теперь у нас есть подлинная возможность не просто создать системные перемены внутри страны с нашей помощью", - сказал госсекретарь про Венесуэлу. По его словам, американская администрация видит задачу в том, чтобы Венесуэла прекратила быть "центральной базой операций для всех геополитических противников" США. "Именно этим Венесуэла была при Мадуро", - сказал Рубио. "Именно это мы надеемся и намереваемся изменить", - добавил глава американской дипломатии. По его версии, "основной базой" России "в Западном полушарии, наряду с Кубой и Никарагуа, была Венесуэла".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Глава администрации США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с жной вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп провозгласил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал Трамп, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.