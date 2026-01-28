Naharnet: у посольства США в Багдаде прошел митинг сторонников экс-премьера Ирака

Активисты сожгли плакат с изображением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, так как обвиняют его во вмешательстве во внутренние дела республики, сообщил портал

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Сотни иракских шиитов приняли участие в акции протеста возле посольства США в Багдаде, осудив вмешательство американского президента Дональда Трампа во внутренние дела республики. Как сообщил новостной портал Naharnet, демонстранты поддержали выдвижение в премьер-министры Ирака Нури аль-Малики - лидера партии исламского призыва ("Ад-Даава").

Активисты, проникшие в правительственную "зеленую зону" в Багдаде, где находится посольство США, сожгли американский флаг и плакат с изображением Трампа.

27 января глава вашингтонской администрации заявил, что США перестанут оказывать поддержку Ираку, если премьером страны будет избран аль-Малики, который возглавлял правительство в 2006-2014 годах. Трамп указал, что назначение этого проиранского политика на пост главы кабинета ввергнет Ирак в хаос и нищету. По его словам, без американской помощи у Ирака "не будет шансов на успех, процветание и свободу".

В среду в ответ на этот ультиматум аль-Малики заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру, поддержанную большинством шиитских партий. Однако, как указывает Naharnet, угроза Трампа привела в замешательство иракскую политическую элиту. Чтобы избежать кризиса с Вашингтоном, обсуждается компромиссный вариант, который предусматривает продление полномочий действующего премьера Мухаммеда ас-Судани, устраивающего США.

Согласно конституции, пост президента Ирака принадлежит курдам, премьер-министром республики избирается представитель шиитской общины, а пост председателя парламента закреплен за суннитами.