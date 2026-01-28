Nikkei прогнозирует уверенную победу партии Такаити на выборах

Как отметила газета, ЛДП сможет набрать более 233 из 465 мест в парламенте, что обеспечит ей индивидуальное большинство

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити одержит уверенную победу на предстоящих выборах в ключевую нижнюю палату парламента, которые намечены на 8 февраля. С таким прогнозом на основе проведенного социологического опроса выступила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

Подчеркивается, что ЛДП сможет набрать более 233 из 465 мест в парламенте, обеспечив себе индивидуальное большинство. Всего у ЛДП 198 мест в нижней палате. Вместе же с партнером по коалиции партией "Общество обновления Японии" ЛДП, согласно прогнозам Nikkei, получит порядка 261 из 465 мест.

При этом основной конкурент ЛДП - партия "Союз центристских реформ", созданная незадолго до начала предвыборной гонки главной оппозиционной Конституционно-демократической партией и бывшим партнером ЛДП по коалиции партией "Комэйто", по прогнозам издания, напротив, ухудшит свои позиции. Сейчас у этой партии 172 места.

Прогнозы Nikkei основаны на данных общенационального телефонного опроса, проведенного 27-28 января. Точное число его участников не указывается.

Отношение к Такаити и ее партии

В Японии 27 января началась избирательная кампания перед досрочными выборами в ключевую нижнюю палату парламента, которые намечены на 8 февраля. Она станет самой короткой в послевоенной истории страны, что дает преимущество правящей коалиции во главе с Такаити, которая находится практически на пике популярности и создает трудности для оппозиции.

Согласно результатам опросов общественного мнения, наибольшей популярностью пользуется Либерально-демократическая партия, хотя уровень ее поддержки заметно отстает от рейтинга правительства, который держится в значительной степени на престиже премьера. Так, за ЛДП, согласно опросу газеты Nikkei, на выборах планируют проголосовать 40% респондентов, в то время как рейтинг самого правительства держится в районе 65%.

ЛДП в последние годы после серии поражений лишилась большинства в обеих палатах парламента - только благодаря альянсу с партией "Общество обновления Японии" ей удалось сформировать минимальное возможное большинство (233 из 465 мест в нижней палате). Однако в последнее время премьер-министр и ее правительство завоевало крайне высокий уровень поддержки избирателей - согласно последним опросам, она держится на отметке 60-70%. Это, как рассчитывают Такаити и ее команда, может позволить правящей партии улучшить свои позиции в парламенте по результатам предстоящих выборов.