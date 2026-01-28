ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Nikkei прогнозирует уверенную победу партии Такаити на выборах

Как отметила газета, ЛДП сможет набрать более 233 из 465 мест в парламенте, что обеспечит ей индивидуальное большинство
Редакция сайта ТАСС
28 января, 23:41

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити одержит уверенную победу на предстоящих выборах в ключевую нижнюю палату парламента, которые намечены на 8 февраля. С таким прогнозом на основе проведенного социологического опроса выступила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

Читайте также

С угрозой лишиться всего: зачем премьер Японии объявила досрочные выборы

Подчеркивается, что ЛДП сможет набрать более 233 из 465 мест в парламенте, обеспечив себе индивидуальное большинство. Всего у ЛДП 198 мест в нижней палате. Вместе же с партнером по коалиции партией "Общество обновления Японии" ЛДП, согласно прогнозам Nikkei, получит порядка 261 из 465 мест.

При этом основной конкурент ЛДП - партия "Союз центристских реформ", созданная незадолго до начала предвыборной гонки главной оппозиционной Конституционно-демократической партией и бывшим партнером ЛДП по коалиции партией "Комэйто", по прогнозам издания, напротив, ухудшит свои позиции. Сейчас у этой партии 172 места.

Прогнозы Nikkei основаны на данных общенационального телефонного опроса, проведенного 27-28 января. Точное число его участников не указывается.

Отношение к Такаити и ее партии

В Японии 27 января началась избирательная кампания перед досрочными выборами в ключевую нижнюю палату парламента, которые намечены на 8 февраля. Она станет самой короткой в послевоенной истории страны, что дает преимущество правящей коалиции во главе с Такаити, которая находится практически на пике популярности и создает трудности для оппозиции.

Согласно результатам опросов общественного мнения, наибольшей популярностью пользуется Либерально-демократическая партия, хотя уровень ее поддержки заметно отстает от рейтинга правительства, который держится в значительной степени на престиже премьера. Так, за ЛДП, согласно опросу газеты Nikkei, на выборах планируют проголосовать 40% респондентов, в то время как рейтинг самого правительства держится в районе 65%.

ЛДП в последние годы после серии поражений лишилась большинства в обеих палатах парламента - только благодаря альянсу с партией "Общество обновления Японии" ей удалось сформировать минимальное возможное большинство (233 из 465 мест в нижней палате). Однако в последнее время премьер-министр и ее правительство завоевало крайне высокий уровень поддержки избирателей - согласно последним опросам, она держится на отметке 60-70%. Это, как рассчитывают Такаити и ее команда, может позволить правящей партии улучшить свои позиции в парламенте по результатам предстоящих выборов. 

ЯпонияТакаити, Санаэ