NYT: ближневосточные союзники США убеждают Трампа отказаться от удара по Ирану
Редакция сайта ТАСС
28 января, 23:38
НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Союзники Вашингтона на Ближнем Востоке пытаются убедить президента США Дональда Трампа не наносить военный удар по Ирану во избежание втягивания региона в более масштабный конфликт. Об этом сообщила газета The New York Times.
Как отмечается, ближневосточные союзники США на протяжении нескольких недель работают над снижением напряженности и предотвращением удара по исламской республике.
Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран будет расценивать любое агрессивное действие со стороны США как начало полномасштабной войны и ответ не заставит себя ждать.