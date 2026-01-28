NYT: ближневосточные союзники США убеждают Трампа отказаться от удара по Ирану

По данным газеты, работа над снижением напряженности и предотвращением удара по республике ведется на протяжении нескольких недель

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Союзники Вашингтона на Ближнем Востоке пытаются убедить президента США Дональда Трампа не наносить военный удар по Ирану во избежание втягивания региона в более масштабный конфликт. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как отмечается, ближневосточные союзники США на протяжении нескольких недель работают над снижением напряженности и предотвращением удара по исламской республике.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран будет расценивать любое агрессивное действие со стороны США как начало полномасштабной войны и ответ не заставит себя ждать.