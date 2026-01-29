В Иране заявили о готовности к настоящим переговорам с США

При этом председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф не считает, что американский президент Дональд Трамп стремится к такому диалогу

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Тегеран открыт к переговорам с американской администрацией, если США в самом деле готовы вести настоящий диалог по достижению договоренностей. Об этом заявил председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

"Если это будут настоящие переговоры по достижению сделки в рамках международных норм, тогда да. Но это не те переговоры, к которым стремится президент США [Дональд Трамп], он просто хочет навязать свою волю остальным", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

"Я считаю, что если Трамп действительно честен и хочет получить Нобелевскую премию мира, ему следует устремиться к реальному миру и первым делом освободиться от поджигателей войны и тех, кто хочет подчинения Ирана", - добавил председатель иранского парламента. Он отметил, что Трамп "может начать войну" с Ираном, однако не может контролировать ее завершение. "Тысячи американских солдат, которых направляют [на Ближний Восток] за тысячи километров от дома, определенно пострадают. Это нехорошо", - заключил он.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран будет расценивать любое агрессивное действие со стороны США как начало полномасштабной войны и ответ не заставит себя ждать.