ВС Венесуэлы присягнули на верность уполномоченному президенту республики

КАРАКАС, 29 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы на торжественной церемонии приняли присягу на верность уполномоченному президенту боливарианской республики Делси Родригес. Она провозглашена главнокомандующим Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB).

"Честь и слава героям и героиням, которые, сражаясь 3 января 2026 года, не сдались и отдали свою жизнь <…> в неравной битве при использовании неизвестного оружия, что было публично признано властями США", - заявила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi n, касаясь атаки Вооруженных сил США и захвата президента республики Николаса Мадуро.

Родригес сообщила о создании Национального центра обороны и кибербезопасности во главе с министром науки и технологий Габриэлой Хименес. Уполномоченный президент обратилась к ней, министру обороны Владимиру Падрино Лопесу и министру внутренних дел Диосдадо Кабельо с предложением представить в течение 100 дней новую систему обороны Венесуэлы в гражданском и военно-полицейском единстве.

Уполномоченный президент заявила, что в рамках программы демократического существования и мира в Венесуэле открыты возможности для политического диалога, и находящиеся за рубежом венесуэльцы могут вернуться. Однако, по ее словам, экстремисты, "которые намерены продолжать наносить ущерб и требовать агрессию против венесуэльского народа, пусть остаются в Вашингтоне".