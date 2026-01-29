Global Times: Такаити пытается перенести блоковое мышление в стиле НАТО в АТР

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити своими заявлениями относительно Тайваня пытается перенести мышление блоковой конфронтации в стиле НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом говорится в опубликованной редакционной статье газеты Global Times.

Как сообщало накануне агентство Киодо, в ходе одной из телепередач Такаити заявила, что ее правительство может применить военную силу, если в ходе чрезвычайной ситуации у берегов Тайваня войска США окажутся под ударом и Токио будет обязан прийти к ним на помощь. Она обосновала это, в частности, необходимостью спасения находящихся на Тайване иностранных граждан.

"По сравнению с ее высказываниями в ноябре прошлого года, последние комментарии Такаити по тайваньскому вопросу уже не говорят напрямую о военном вмешательстве Японии в Тайваньском проливе. Вместо этого она выдвинула США на передний план, пытаясь создать "легитимность" для потенциального применения силы Японией, связав ее с японо-американским альянсом и под лозунгом выполнения союзнических обязательств. <…> Такая риторика "бредовых представлений о жертвенности", насильственно связывающая Японию и США, по своей сути является крайним преувеличением теории "китайской угрозы". Она пытается втянуть США и перенести натовское мышление блокового противостояния в Азиатско-Тихоокеанский регион, раскрывая возрождение милитаризма и его беспокойное движение", - пишет издание.

Газета указывает на то, что единственный способ для японского премьера выйти из нынешнего затруднительного положения - это вернуться на правильные позиции по тайваньскому вопросу. "Такаити не должна питать иллюзий об использовании США в качестве щита. Как двустороннее военное соглашение, японо-американский альянс никоим образом не может обладать юридической силой, превосходящей суверенитет и территориальную целостность других стран, закрепленные в Уставе ООН. Также союзнические обязательства не могут служить предлогом для Японии вмешиваться во внутренние дела других стран. Попытка Такаити увеличить рычаги воздействия в стратегическом соперничестве с Китаем, связав Японию с США, обречена на провал", - говорится в комментарии.

Такаити, отмечает газета, также должна добросовестно соблюдать ограничения, налагаемые внутренним законодательством Японии. "Рассмотрение нападения на американские силы в Тайваньском проливе в качестве предпосылки того, что Япония не может оставаться в стороне, равносильно насильственному расширению японской интерпретации коллективной самообороны в соответствии с японским Законодательством о мире и безопасности", - пишет издание.

Отношения Пекина и Токио обострились после того, как Такаити в ноябре 2025 года заявила в парламенте, что возможный военный кризис у берегов Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", способную вынудить Японию воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела.