У Скотленд-Ярда нет дополнительных фотографий Петрова и Боширова в Солсбери

ЛОНДОН, 13 сентября. /Корр.ТАСС Илья Дмитрячев/. Скотленд-Ярд не располагает другими фотографиями из Солсбери Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, помимо тех, что уже были обнародованы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в ведомстве.

"Это - единственные изображения, которые у нас есть", - сказала сотрудница в ответ на вопрос о том, почему не были опубликованы другие фотографии из Солсбери. На уточняющий вопрос, будет ли столичная полиция публиковать другие изображения подозреваемых, собеседница агентства ответила отрицательно.

В четверг Руслан Боширов и Александр Петров дали интервью телеканалу RT. В нем они отвергли утверждения Лондона о причастности к отравлению Скрипалей и заявили, что ездили в Великобританию как туристы, в том числе для того, чтобы посмотреть Солсберийский собор. Комментируя обнародованные полицией снимки с камер наружного наблюдения, Петров предположил, что "с собора должно было быть много фотографий, которые должны были, наверное, показать в СМИ".

"Мы сидели в парке, мы сидели пили кофе... Мы гуляли, наслаждались этой английской готикой, этой красотой", - добавил Боширов. "Почему-то этого не показывают, показывают только наше нахождение на вокзале", - сказал Петров.