Глава британского МИД назвал интервью Петрова и Боширова "фейковым телешоу"

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал "фейковым телешоу" интервью, которое подозреваемые Лондоном по делу об отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали российскому телевидению. С таким утверждением он выступил в четверг в Twitter .

В своем твите Хант утверждал, что интервью было "фейковым телешоу", он также в очередной раз упомянул о якобы участии российских военных в событиях на Украине, связав эти утверждения с интервью Петрова и Боширова. Хант призвал "прекратить фейковые шоу", добавив, что, по его мнению, "мир разоблачил Россию в этом". Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что все утверждения о переброске российских войск на Украину являются не более, чем "пропагандистской фальшивкой". При этом Москва указывала, что до сих пор никто так и не смог представить реальных подтверждений присутствия войск РФ на Украине, хотя российско-украинская граница находится под самым пристальным наблюдением со стороны западных спецслужб, в том числе с привлечением космических средств.

Ранее Петров и Боширов дали первое интервью телеканалу RT, в котором отвергли заявления Лондона о причастности к отравлению, заявив, что посетить Солсбери им давно советовали друзья, поскольку этот город является туристическим центром. Они также сказали, что планировали провести в этом городе целый день, но из-за снегопада уехали оттуда раньше, чем планировали. Кроме того, в своем интервью в ответ на прямой вопрос, являются ли они сотрудниками ГРУ, в чем их подозревают британские спецслужбы, Петров и Боширов ответили отрицательно, заявив, что являются предпринимателями в фитнес-индустрии. Они также заявили, что не слышали о бывшем полковнике ГРУ Сергее Скрипале до его отравления.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

В среду президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания IV Восточного экономического форума, заявил, что подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей известны властям РФ, они являются гражданскими лицами.

Дело Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.