Епископ Солсберийский: невозможно доказать, были ли Петров и Боширов в соборе

ТАСС, 14 сентября. Нельзя подтвердить или опровергнуть информацию о том, что подозреваемые Лондоном по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александр Петров и Руслан Боширов посещали Солсберийский собор. Об этом в пятницу заявил епископ Солсберийский Николас Холтем.

"У нас нет ничего, чтобы связать их с собором, и, я думаю, ни у кого нет [доказательств], так что нет никакого способа это проверить", - заявил священник в эфире Четвертого радиоканала Би-би-си. "Это все как-то не стыкуется, не так ли?", - ответил епископ на вопрос радиоведущей о том, верит ли он рассказу Боширова и Петрова.

В среду президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания IV Восточного экономического форума, заявил, что подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей известны властям РФ, они являются гражданскими лицами. В четверг Руслан Боширов и Александр Петров дали интервью телеканалу RT. В нем они отвергли утверждения Лондона о причастности к отравлению Скрипалей и заявили, что ездили в Великобританию как туристы, в том числе для того, чтобы посмотреть Солсберийский собор. Комментируя обнародованные полицией снимки с камер наружного наблюдения, Петров предположил, что в районе собора они с Бошировым также должны были многократно попасть в объективы камер.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.