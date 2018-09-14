Telegraph: Борис Джонсон дал понять, что не собирается "свергать" Терезу Мэй

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не собирается "свергать" премьер-министра страны и лидера Консервативной партии Терезу Мэй. Как сообщила газета The Daily Telegraph , Джонсон призвал своих коллег-евроскептиков сконцентрировать свои усилия на борьбе с политикой Brexit, проводимой главой правительства, а не на том, чтобы отправить в отставку ее лично.

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По данным издания, на состоявшейся в Вашингтоне церемонии вручения ему премии имени Ирвинга Кристола Американским институтом предпринимательства, "Джонсон настаивал на том, что план Терезы Мэй, согласованный в Чекерсе [загородная резиденция британского премьера, где 6 июля кабмин согласовал план взаимоотношений Лондона с Брюсселем после Brexit], должен быть выброшен на свалку истории, но не сама лидер" тори.

Отвечая на вопрос издания, собирается ли он выступить с посланием в адрес 50 парламентариев от тори, которые собрались ранее на этой неделе для обсуждения путей отстранения Мэй от власти, Джонсон сказал: "Дело не в лидерстве, это касается политики. Дело не в смене премьер-министра, а в том, чтобы вышвырнуть Чекерс".

Издание полагает, что на предстоящем съезде Консервативной партии, который пройдет с 30 сентября по 3 октября в Бирмингеме, Джонсон "затмит" Мэй своим выступлением, которое состоится за день до программной речи премьера.

План Чекерса предусматривает сохранение зоны свободной торговли между Британией и Евросоюзом для товаров и сельхозпродукции. Согласование этого плана кабинетом министров вызвало неоднозначную реакцию у тори. Оно сразу же привело к отставке двух ключевых министров - возглавлявшего Форин оффис Джонсона и министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса, которые сочли предложения премьера по выстраиванию отношений между Лондоном и Евросоюзом после Brexit слишком большой уступкой Брюсселю.