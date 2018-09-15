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Кризис на Украине

В Киеве напали на судью, рассматривающего дело об убийствах на "майдане"

Сергей Дячук связывает это нападение со своей профессиональной деятельностью
Протестующие переносят раненого во время беспорядков в Киеве, 20 февраля 2014 года Михаил Почуев/ТАСС
Протестующие переносят раненого во время беспорядков в Киеве, 20 февраля 2014 года
© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Нападение на судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, рассматривающего дело об убийствах на "майдане" в 2014 году, произошло в пятницу вечером в Киеве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета судей Украины.

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"Сегодня вечером [в пятницу] на судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука было совершено нападение возле его собственного дома", - говорится в тексте документа. Отмечается, что судья помещен в местную больницу. Полиции не удалось задержать преступника.

Сам Дячук, как указано в опубликованном сообщении, связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Святошинский районный суд Киева в мае 2015 года начал рассматривать по существу дело против пяти бывших бойцов элитного украинского подразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, а также совершение террористического акта на "майдане" в 2014 году. Все они не признают вину ни по одному из пунктов.

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