Пушилин заявил, что убийство Захарченко подготовила СБУ при участии западных спецслужб

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Правоохранители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко организовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) при содействии западных спецслужб. Об этом в субботу сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, его слова приводит Донецкое агентство новостей .

Что известно о гибели Александра Захарченко

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Он подчеркнул, что правоохранительные органы республики провели следственные мероприятия и "есть абсолютное понимаение", кто совершил преступление. По словам врио главы ДНР, теракт совершили при участии 5-го департамента ДКР СБУ.

Пушилин добавил, что при исследовании остатков взрывного устройства было выявлено применение высоких технологий, которыми Украина не располагает, что свидетельствует об участии в подготовке убийства западных спецслужб.

Ранее в субботу Пушилин сообщил, что подозреваемый в убийстве главы ДНР Александра Захарченко задержан правоохранителями ДНР и дал показания.