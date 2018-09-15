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Погиб глава ДНР Александр Захарченко

Пушилин заявил, что убийство Захарченко подготовила СБУ при участии западных спецслужб

По словам и.о. главы ДНР, при исследовании остатков взрывного устройства были выявлены факты применения высоких технологий, которыми Украина не располагает
И.о. главы ДНР Денис Пушилин Михаил Соколов/ТАСС
И.о. главы ДНР Денис Пушилин
© Михаил Соколов/ТАСС

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Правоохранители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко организовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) при содействии западных спецслужб. Об этом в субботу сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, его слова приводит Донецкое агентство новостей.

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Он подчеркнул, что правоохранительные органы республики провели следственные мероприятия и "есть абсолютное понимаение", кто совершил преступление. По словам врио главы ДНР, теракт совершили при участии 5-го департамента ДКР СБУ.

Пушилин добавил, что при исследовании остатков взрывного устройства было выявлено применение высоких технологий, которыми Украина не располагает, что свидетельствует об участии в подготовке убийства западных спецслужб.

Ранее в субботу Пушилин сообщил, что подозреваемый в убийстве главы ДНР Александра Захарченко задержан правоохранителями ДНР и дал показания.

Теги
УкраинаПогиб глава ДНР Александр Захарченко
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