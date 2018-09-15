Пушилин сообщил, что задержанный по делу об убийстве Захарченко является сотрудником СБУ

"Задержанный по делу об убийстве Александра Захарченко является сотрудником СБУ", - заявил собеседник агентства.

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Задержанный по делу об убийстве главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в субботу Донецкому агентству новостей сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

Что известно о гибели Александра Захарченко

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Ранее сообщалось о задержании подозреваемого. "Один человек, подозреваемый в теракте 31 августа, задержан. Он дал полную раскладку. Дал показания", - заявил Пушилин.

По его словам, правоохранители ДНР установили, что убийство Захарченко организовано сотрудниками СБУ при участии западных спецслужб.

Возглавлявший ДНР с 2014 года Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним был убит его телохранитель, ранения получили 12 человек.