{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко
Обновлено 

Пушилин сообщил, что задержанный по делу об убийстве Захарченко является сотрудником СБУ

По словам и.о. главы ДНР, подозреваемый дал показания
Денис Пушилин Валентин Спринчак/ТАСС
Денис Пушилин
© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Задержанный по делу об убийстве главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в субботу Донецкому агентству новостей сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

"Задержанный по делу об убийстве Александра Захарченко является сотрудником СБУ", - заявил собеседник агентства.

На эту тему
Что известно о гибели Александра Захарченко

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого. "Один человек, подозреваемый в теракте 31 августа, задержан. Он дал полную раскладку. Дал показания", - заявил Пушилин.

По его словам, правоохранители ДНР установили, что убийство Захарченко организовано сотрудниками СБУ при участии западных спецслужб.

Возглавлявший ДНР с 2014 года Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним был убит его телохранитель, ранения получили 12 человек.

Теги
УкраинаПогиб глава ДНР Александр Захарченко
В Краснодаре локализовали пожар, в котором пострадали два человека
Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть ребенок
Читать полностью