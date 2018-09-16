Сенатор Файнстайн призвала ФБР начать расследование в отношении Кавано

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Старший демократ в юридическом комитете Сената Конгресса Дайэнн Файнстайн, которая получила письмо от женщины, обвинившей кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано в сексуальном насилии, призвала отложить утверждение его кандидатуры Сенатом, а ФБР - начать расследование. Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters.

"Я поддерживаю решение госпожи Форд рассказать об этой истории. И теперь, когда она это сделала, очередь за ФБР, чтобы провести расследование. Это должно произойти до того, как Сенат сделает следующий шаг по кандидатуре [Кавано]", - сказала она.

Отложить процесс рассмотрения кандидатуры Кавано призвал и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. "[Председатель юридического комитета Сената Чак] Грассли обязан отложить голосование как минимум до тех пор, пока эти серьезные и правдоподобные обвинения не будут самым тщательным образом рассмотрены", - заявил он.

Женщина, ранее анонимно обвинившая Кавано в сексуальном насилии в письме сенатору Файнстайн, в воскресенье решила раскрыть свою личность газете The Washington Post и впервые выступила публично. Кристин Блейзи Форд, известный в США профессор психологии из Калифорнии, заявила, что все это время не разрешала называть ее имя, поскольку Кавано является очень влиятельным человеком и она опасалась за себя и свою семью. Однако история утекла в СМИ и получила огласку без ее ведома, поэтому женщина решилась озвучить свою версию событий самостоятельно.

Обвинения против Кавано

Кристин Блейзи Форд утверждает, что в начале 1980-х годов посещала вечеринку, проходившую в доме в штате Мэриленд. По ее словам, Кавано, который в то время находился в состоянии алкогольного опьянения, втолкнул ее в комнату и вместе с другим молодым человеком закрыл дверь, включив громкую музыку. После этого Кавано попытался насильно снять с нее одежду.

По словам женщины, в какой-то момент Кавано навалился на нее и зажал ей рот ладонью. "Я подумала, что он может случайно меня убить", - сказала она The Washington Post. Кристин Блейзи Форд отмечает, что в итоге ей удалось вырваться, после чего она покинула дом, в котором проходила вечеринка.

Кавано в ответ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что полностью отрицает данные утверждения.

Выдвижение кандидатуры Бретта Кавано

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия. Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия.

Подбор новой кандидатуры был вызван тем, что судья Верхового суда Энтони Кеннеди объявил 27 июня об уходе в отставку после трех десятилетий работы. Кандидатура Кавано в настоящий момент рассматривается Сенатом Конгресса США.