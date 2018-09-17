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Кризис на Украине
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Климкин: Украина пересмотрит все договоры с Россией

Договорная база украинско-российских отношений состоит из 375 документов

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен пересмотреть все договоры с Российской Федерацией.

"То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана, это абсолютный факт", - сказал он в понедельник журналистам.

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По словам министра, каждый договор с РФ предусматривает пункт о процедуре прекращения его действия. "У нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах", - утверждает он.

Климкин сказал также, что Украина сознательно не прекращала действие договора о дружбе с Россией. "Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой трешки Януковича (о займе в $3 млрд - прим. ТАСС).

Глава МИД анонсировал также прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России. "То же самое будет с договором по Азову, конечно, он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие, это другой вопрос", - добавил министр.

Договорная база украинско-российских отношений насчитывала 375 документов. Действие части из них было остановлено в последние годы из-за вооруженного конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ.

Для прекращения договора о дружбе нужно решение Рады

Климкин также отметил, что прекращение действия договора о дружбе с Россией должно быть подтверждено Верховной радой. 

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"Для прекращения большого договора о дружбе с Российской Федерацией недостаточно отправить сообщение об этом в Москву, дать согласие должна также Верховная рада", - сказал министр. Он пояснил, что решение парламента понадобится, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован в парламенте. В связи с этим, по его словам, в ближайшее время в Раде будет зарегистрирован законопроект о прекращении действия документа. "Мы подали проект этого документа", - сказал он.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Подписание этого указа открывает путь к началу юридических процедур по прекращению действия договора.

До 30 сентября Украина должна проинформировать РФ о своем решении.

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