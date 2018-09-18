Не менее двух человек погибли при ракетном ударе по Латакии

ТАСС, 18 сентября. По меньшей мере два человека погибли, еще десять пострадали в результате ракетного удара по складам с боеприпасами в сирийском городе Латакия. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

"Были обнаружены два тела. По меньшей мере 10 человек ранены, из них семь человек - сирийские военнослужащие", - цитирует агентство слова главы организации Рами Абделя Рахмана. Национальность погибших не уточняется.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник средства ПВО сирийской армии отразили ракетный удар, который наносился по военным и гражданским объектам в районе портового города Латакия. Атаке подвергся комплекс зданий в центре технической промышленности.

По сведениям новостного портала Syria Al An, в результате ракетной атаки получили ранения не менее 10 человек, восьми из них была оказана помощь в госпитале. Сообщения о сбитых ракетах поступили также из Хомса, Хамы и Тартуса.

Как передал телеканал Al Ekhbariya, в налете приняли участие беспилотники. Военный эксперт Турки Хасан заявил телеканалу, что "такое масштабное нападение на Сирию мог совершить только Израиль".