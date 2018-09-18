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Кризис в Сирии

ЕС ожидает, что соглашение РФ и Турции по Идлибу защитит население Сирии

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич считает, что военная операция в Идлибе может усугубить ситуацию в республике

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз ожидает, что соглашение между Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб защитит гражданское население и обеспечит гуманитарный доступ. Об этом заявила во вторник на пресс- конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

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"Мы ожидаем, что соглашение, достигнутое президентами Турции и России, защитит гражданское население и обеспечит гуманитарный доступ", - сказала она.

Косьянчич высказала мнение о том, что военная операция в Идлибе может усугубить ситуацию в Сирии. "Мы повторяли, что любая военная операция в Идлибе рискует привести к новой гуманитарной катастрофе, которую нужно избежать", - отметила она.

Россия и Турция договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Таков главный итог четырехчасовых переговоров, которые провели в понедельник президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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