ЕС ожидает, что соглашение РФ и Турции по Идлибу защитит население Сирии

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз ожидает, что соглашение между Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб защитит гражданское население и обеспечит гуманитарный доступ. Об этом заявила во вторник на пресс- конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Прорывная договоренность: что нужно знать о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

"Мы ожидаем, что соглашение, достигнутое президентами Турции и России, защитит гражданское население и обеспечит гуманитарный доступ", - сказала она.

Косьянчич высказала мнение о том, что военная операция в Идлибе может усугубить ситуацию в Сирии. "Мы повторяли, что любая военная операция в Идлибе рискует привести к новой гуманитарной катастрофе, которую нужно избежать", - отметила она.

Россия и Турция договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Таков главный итог четырехчасовых переговоров, которые провели в понедельник президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.