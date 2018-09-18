Силовые ведомства Турции и РФ согласуют список радикальных групп в Сирии

ТАСС, 18 сентября. Разведывательные и военные ведомства Турции и РФ согласуют список радикальных группировок, остающихся в Идлибе. Соответствующее заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу цитирует во вторник телеканал NTV.
Как отметил министр, "демилитаризованная зона в Идлибе будет мониториться с помощью беспилотников". А для эффективности контртеррористических мер "представители разведслужб и военных Турции и РФ проведут консультации для согласования списка радикальных группировок в Идлибе". Глава МИД также отметил, что "глубина демилитаризованной зоны составит 15-20 км и окончательно будет определена техническими делегациями двух стран, которые изучат обстановку на месте", на территории Идлиба.
Чавушоглу также отметил, что "патрулирование в Идлибе будет осуществляться совместно с российскими военными в соответствии с договоренностями в Сочи", где 17 сентября прошли переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. При этом министр подчеркнул, что Анкара "не допустит террористов в зону проведения операции "Щит Евфрата", которую Турция проводила на севере Сирии.
Россия и Турция договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Таков главный итог четырехчасовых переговоров, которые провели в понедельник российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган.