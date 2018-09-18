Постпред Франции при ООН призвал РФ и Турцию прояснить участь боевиков в Идлибе

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр призвал Россию и Турцию прояснить, что ждет боевиков в Идлибе после достигнутых в понедельник договоренностей между президентами Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом по ситуации в этой сирийской провинции.

"Мы принимаем к сведению договоренность, о которой объявили вчера президент Эрдоган и Путин, в том, что касается создания демилитаризованной зоны в регионе Идлиб", - сказал дипломат во вторник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в арабской республике. "Призываем при этом Турцию и Россию уточнить определенные параметры, такие как участь и передвижение террористических групп, которые были обозначены как таковые Советом Безопасности ООН", - добавил он.

По словам Делатра, "избежание эскалации в Идлибе тем более необходимо, что это политическое решение путем переговоров, авторитетное и приемлемое для всех". "Сегодня действительно до него можно уже буквально рукой подать", - отметил он, выразив уверенность, что этот процесс должен вестись при посредничестве ООН.

Постпред Франции также полагает, что состоявшиеся 14 сентября встречи спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с дипломатами четырех западных и трех арабских стран (так называемой "малой группой" по сирийскому вопросу) "должны способствовать созданию в ближайшее время [сирийского] конституционного комитета, что станет первой вехой на пути политического процесса, который был утвержден международным сообществом, в том числе и Советом Безопасности посредством резолюции 2254".

"Небольшая группа, которая в пятницу встретилась со спецпосланником, выразила полную поддержку в адрес этих усилий", - продолжил он, обратив внимание, что "гаранты Астаны (Россия, Иран и Турция) сформулировали оговорки в связи с составом конституционного комитета, учрежденного спецпосланником, несмотря на мандат, которым он был наделен в силу заключительного решения конгресса в Сочи 31 января".

Договоренности по Идлибу

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Сочи в понедельник договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.