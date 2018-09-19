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Мадуро может не поехать на сессию Генеральной Ассамблеи ООН по соображениям безопасности

Глава Венесуэлы считает, что его "держат под прицелом"

ТАСС, 19 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока не решил, поедет ли он на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он сообщил во вторник на организованной в Каракасе пресс-конференции. В последний раз лидер Боливарианской Республики участвовал в сессии Генассамблеи в 2015 году.

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"Я думаю над этим, потому что … меня держат под прицелом, чтобы убить, - сказал Мадуро, не уточнив, кого он подозревает в таком намерении. - Я хочу поехать в Нью-Йорк, но я должен заботиться о своей безопасности".

Ранее он заявил, что власти Венесуэлы знали о тайных встречах представителей Вашингтона с военными из этой страны для обсуждения действий, направленных на его свержение. О них в этом месяце сообщила газета The New York Times. По сведениям источников издания, встречи начались осенью 2017 года и продолжились в текущем году.

Покушение на Мадуро

В Каракасе 4 августа было совершено покушение на Мадуро с использованием беспилотников. Оно произошло в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, находится за рубежом.

Теги
Мадуро, НиколасСантос, Хуан МануэльСШАКолумбияВенесуэла
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