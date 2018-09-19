Мадуро может не поехать на сессию Генеральной Ассамблеи ООН по соображениям безопасности

ТАСС, 19 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пока не решил, поедет ли он на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он сообщил во вторник на организованной в Каракасе пресс-конференции. В последний раз лидер Боливарианской Республики участвовал в сессии Генассамблеи в 2015 году.

"Я думаю над этим, потому что … меня держат под прицелом, чтобы убить, - сказал Мадуро, не уточнив, кого он подозревает в таком намерении. - Я хочу поехать в Нью-Йорк, но я должен заботиться о своей безопасности".

Ранее он заявил, что власти Венесуэлы знали о тайных встречах представителей Вашингтона с военными из этой страны для обсуждения действий, направленных на его свержение. О них в этом месяце сообщила газета The New York Times. По сведениям источников издания, встречи начались осенью 2017 года и продолжились в текущем году.

Покушение на Мадуро

В Каракасе 4 августа было совершено покушение на Мадуро с использованием беспилотников. Оно произошло в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, находится за рубежом.