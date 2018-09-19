CNN: женщина, обвинившая кандидата в Верховный суд США, просит ФБР провести расследование

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Американка Кристин Блейзи Форд, обвинившая в домогательствах кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано, попросила ФБР провести расследование по данному факту. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Ранее представители юридического комитета Сената Конгресса США объявили, что 24 сентября пройдут открытые слушания, посвященные данным обвинениям. На них, как ожидалось, выступят Кавано и Форд.

Однако, как сообщает CNN, адвокаты Форд направили письмо в указанный комитет, в котором говорится, что женщина не готова выступить на слушаниях под присягой до тех пор, пока ФБР не проведет расследование в связи с утверждениями о домогательствах.

Как отмечается в письме, адвокаты Форд настаивают на "всеобъемлющем расследовании со стороны правоохранительных органов". Это, по словам защиты, позволит непредвзято и беспристрастно изучить все факты, опросить свидетелей и "полностью проинформировать комитет до того, как будут проведены какие-либо слушания и приняты какие-либо решения".

Обвинения в адрес Кавано

На прошлой неделе Форд публично выступила с утверждением, что в начале 1980-х годов посещала вечеринку, проходившую в доме в штате Мэриленд. По ее словам, Кавано, который в то время находился в состоянии алкогольного опьянения, якобы втолкнул ее в комнату и вместе с другим молодым человеком закрыл дверь, включив громкую музыку. После этого Кавано попытался насильно снять с нее одежду, утверждает женщина.

По ее словам, в какой-то момент Кавано навалился на нее и зажал ей рот ладонью. Форд отметила, что в итоге ей удалось вырваться, после чего она покинула дом, где проходила вечеринка. Кавано в ответ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что полностью отрицает данные утверждения.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия. Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия. В течение последних недель в Конгрессе велись слушания по поводу утверждения кандидатуры Кавано, однако окончательного решения до сих пор принято не было.