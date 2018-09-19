Эксперт: договоренности РФ и Турции по Идлибу позволили сохранить единство Сирии

БЕЙРУТ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Достигнутые в Сочи договоренности между президентами России и Турции по урегулированию ситуации в Идлибе "позволили сохранить территориальное единство Сирии и предотвратить агрессию Запада". Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский аналитик Нидаль Саби, считающийся специалистом по сирийскому досье.

По его словам, "принятое в Сочи решение о создании демилитаризованной зоны дает шанс без боевых действий и потерь разоружить незаконные формирования на северо-западе Сирии, поддерживаемые Анкарой". Как отметил эксперт, Соединенные Штаты и их союзники ранее пытались использовать конфронтацию вокруг Идлиба между сирийской армией и вооруженными группировками для того, чтобы "столкнуть Россию и Турцию и разрушить Астанинский процесс, начатый в 2017 году". "Эти попытки, нацеленные на раскол Сирии, не удались, и важнейшим результатом новой инициативы российского и турецкого лидеров стало сохранение территориального единства страны", - подчеркнул он.

Саби также считает, что благодаря этому соглашению Россия лишила США, Великобританию и Францию какого-либо предлога для нападения на Сирию. "Готовившаяся при содействии "белых касок" инсценировка с применением правительственными войсками химоружия в ходе предполагавшейся военной операции в Идлибе стала теперь абсолютна неактуальной", - указал он.

По мнению эксперта, сирийское правительство "только выигрывает от соглашения по демилитаризованной зоне в Идлибе, так как без масштабной войны сможет восстановить прямое сообщение между тремя провинциями - Латакией, Алеппо и Хамой". Кроме того, установление совместного патрулирования в демилитаризованном районе, которое будут осуществлять подвижные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции, позволит возобновить работу госучреждений в этом пограничном северо- западном регионе Сирии.

"Что касается судьбы представителей умеренной вооруженной оппозиции, то их статус может быть определен в рамках Конгресса по национальному диалогу, который стартовал в январе в Сочи и стал основной площадкой для выработки политического урегулирования между самими сирийцами", - сказал ливанский аналитик.