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Южная Корея и США намерены продолжить диалог по денуклеаризации КНДР

Представитель президента Республики Корея Юн Ён Чхан отметил, что в Вашингтоне позитивно восприняли итоги межкорейского саммита

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Корея продолжит консультации с США с целью содействия денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в четверг в сеульском пресс-центре межкорейского саммита официальный представитель президента страны Юн Ён Чхан.

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"Сеул продолжит подробные и конструктивные консультации с Вашингтоном, что будет содействовать разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова", - подчеркнул Юн Ён Чхан.

Он обратил внимание журналистов на то, что США позитивно восприняли итоги межкорейского саммита и в Белом доме уже говорят о возможности второго саммита президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. "Это очень позитивное развитие событий", - заметил Юн Ён Чхан.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдКим Чен ИрМежкорейский саммит
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