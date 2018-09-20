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США, КНДР и Южная Корея могут начать диалог в трехстороннем формате

Спецпредставитель Республики Корея по КНДР Ли Ду Хун отметил, что такой вариант открывают достигнутые на межкорейском саммите договоренности
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын EPA-EFE/PYONGYANG PRESS CORPS
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын
© EPA-EFE/PYONGYANG PRESS CORPS

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Саммит лидеров КНДР и Южной Кореи открывает путь для трехсторонних переговоров с участием США. Об этом заявил в пресс-центре в Сеуле четверг спецпредставитель Республики Корея по КНДР Ли Ду Хун.

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"Можно сказать, что достигнутые на саммите договоренности открывают путь для трехстороннего диалога [Пхеньяна, Сеула и Вашингтона]", - подчеркнул он. В то же время Ли Ду Хун оговорился, что этому будут предшествовать активные консультации Сеула и Вашингтона, в том числе предстоящая на следующей неделе встреча президентов Южной Кореи и США.

Спецпредставитель подчеркнул, что КНДР на саммите подтвердила приверженность денуклеаризации, и теперь всем заинтересованным сторонам предстоит сделать конкретные шаги в этом направлении. "Всем нам необходимо ускорить шаги в этом направлении", - резюмировал он.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяМежкорейский саммит
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