Глава МИД Китая призвал все стороны содействовать денуклеаризации Корейского полуострова

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Мирное ядерное разоружение Корейского полуострова должно осуществляться при всеобщем активном содействии в духе декларации, подписанной властями КНДР и Республики Корея о нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.

"Отношения между Севером и Югом улучшаются по всем направлениям. Обе стороны стремятся к денуклеаризации полуострова, предпринимая совместные шаги к тому, чтобы он превратился в "мирный сад", где нет места военной угрозе, - приводит его слова официальный сайт МИД КНР. - Все заинтересованные стороны должны проявить активность, сообща способствовать достижению поставленной цели <...> Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали пхеньянскую декларацию - это счастье для всего населения полуострова, шаг, соответствующий интересам народов всех стран, включая Китай".

Ван И выразил удовлетворение по поводу сближения Пхеньяна и Сеула, подчеркнув, что Пекин всегда будет оказывать поддержку этому процессу.

Лидеры Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын по итогам прошедшего в среду саммита в Пхеньяне подписали совместную декларацию, в которой договорились принять меры по дальнейшей денуклеаризации, нормализации двусторонних отношений, возобновлению сотрудничества в тех сферах, в которых это сейчас возможно. Кроме того, министры обороны двух стран также поставили подписи под соглашением, которое должно значительно понизить градус военного противостояния и снизить вероятность случайного возникновения вооруженного конфликта.

18 и 19 сентября состоялся пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда прошли в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.