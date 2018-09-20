Представитель ООН заявил, что организация будет контактировать с РФ и Турцией по Идлибу

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия и Турция будут поддерживать контакт с ООН по ситуации в сирийской провинции Идлиб в целях решения гуманитарных вопросов. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.
Он расценил как "очень важное" достигнутое на встрече в Сочи в понедельник между президентами России и Турции соглашение о создании к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных войск и вооруженной оппозиции. По словам Эгеланна, ООН была проинформирована о "деталях этого соглашения" на состоявшемся в четверг в Женеве заседании Целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии.
"Нам сообщили, что обе страны - Россия и Турция - будут в контакте с нами как гуманитарными представителями, чтобы объяснить, как мы можем обеспечить защиту гражданских лиц, доступ для 12 тыс. сотрудников сотрудников гуманитарных организаций в Идлибе, а также многих других сотрудников, которые продолжат трансграничное оказание помощи, а также, хочется надеяться, через линию фронта", - отметил Эгеланн.
По его словам, представители России и Турции сообщили, что "будут работать вместе с ООН". "Мы испытываем облегчение в связи с этим соглашением", - продолжил советник. "Это показывает, что дипломатия может побеждать", - констатировал он.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи в понедельник договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных войск и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.
Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.