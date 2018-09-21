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Кризис в Сирии

МИД ФРГ: договоренности о буферной зоне в Идлибе могут помочь избежать катастрофы

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас отметил важность достигнутого РФ и Турцией взаимопонимания по созданию демилитаризованной зоны в провинции

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал достигнутые Турцией и Россией договоренности по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Берлине после переговоров с коллегой из Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

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"Турции удалось согласовать с Россией демилитаризованную зону. Это чрезвычайно важно. Это является одной из предпосылок для того, чтобы предотвратить там гуманитарную катастрофу", - сказал он.

На состоявшихся в понедельник переговорах в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары к 10 октября планируется вывести оттуда танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы, находящиеся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут вести подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с Путиным приветствовала усилия по предотвращению военной эскалации и по защите гражданского населения.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипМаас, Хайко
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