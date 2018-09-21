МИД ФРГ: договоренности о буферной зоне в Идлибе могут помочь избежать катастрофы

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал достигнутые Турцией и Россией договоренности по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Берлине после переговоров с коллегой из Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
"Турции удалось согласовать с Россией демилитаризованную зону. Это чрезвычайно важно. Это является одной из предпосылок для того, чтобы предотвратить там гуманитарную катастрофу", - сказал он.
На состоявшихся в понедельник переговорах в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары к 10 октября планируется вывести оттуда танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы, находящиеся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут вести подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с Путиным приветствовала усилия по предотвращению военной эскалации и по защите гражданского населения.
Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.