В Британии заявили, что ЕС не предоставил реальных альтернатив ее предложениям по Brexit

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Лондон пока не получил от Брюсселя реальных альтернатив своим предложениям по условиям Brexit, которые в ЕС считают неприемлемыми. Об этом заявил в пятницу вещательной корпорации Би-би-си британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

"Мы уже пошли на очень большой компромисс, представив свои предложения в Чекерсе [правительственной резиденции, где в июле был выработан британский проект соглашения с ЕС по Brexit]. Мы активно взаимодействуем и хотели бы услышать больше предметной критики нашего плана, однако пока не видим, чтобы были представлены реальные альтернативы", - сказал он.

Рааб подчеркнул, что Великобритания не намерена идти на дальнейшие уступки и не позволит Брюсселю, который не желает менять свою переговорную позицию, шаг за шагом "расчленить" предложения Лондона. По его словам, действия Евросоюза заставляют сомневаться в том, что там со всей серьезностью относятся к сути продолжающихся переговоров. Вместе с тем Рааб подчеркнул, что Соединенное Королевство заинтересовано в их продолжении.

На неформальном саммите глав государств и правительств ЕС, проходившем в Зальцбурге 19-20 сентября, лидеры ЕС и Великобритании ясно дали понять, что готовятся к сценарию, при котором не смогут достичь соглашения по условиям Brexit, так как в настоящее время не согласны с предложениями друг друга по главным темам. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложения Великобритании по единому европейскому рынку и ирландской границе неприемлемы.

Британский премьер Тереза Мэй пообещала, в свою очередь, что Великобритания в ближайшее время представит новые предложения для решения проблемы границы на острове Ирландия после Brexit. Она не привела каких-либо подробностей, но подчеркнула, что не приемлет вариант решения этой проблемы, при котором при отсутствии соглашения о Brexit Северная Ирландия автоматически остается частью единого рынка ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Британии победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.