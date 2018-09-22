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МИД Ирана возложил ответственность за теракт на "региональных спонсоров терроризма"

Глава внешнеполитического ведомства Джавад Зариф пообещал быстрый и решительный ответ

ТАСС, 22 сентября. Теракт в городе Ахваз на юге Ирана совершили террористы, которые были наняты иностранным государством, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Ахваз атаковали террористы, которых нанял, тренировал, вооружал и которым платил иностранный режим", - написал в субботу глава МИД в Twitter.

"Иран считает ответственными за подобные атаки региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев, - говорится в сообщении. - Иран ответит быстро и решительно, чтобы защитить жизни иранцев".

В субботу на военном параде в Ахвазе был совершен теракт. По данным агентства Tasnim, жертвами атаки стали по меньшей мере 10 человек, 21 получил ранения.

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ИранЗариф, Мохаммад Джавад
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