МИД Ирана возложил ответственность за теракт на "региональных спонсоров терроризма"

ТАСС, 22 сентября. Теракт в городе Ахваз на юге Ирана совершили террористы, которые были наняты иностранным государством, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Ахваз атаковали террористы, которых нанял, тренировал, вооружал и которым платил иностранный режим", - написал в субботу глава МИД в Twitter.

"Иран считает ответственными за подобные атаки региональных спонсоров терроризма и их американских хозяев, - говорится в сообщении. - Иран ответит быстро и решительно, чтобы защитить жизни иранцев".

В субботу на военном параде в Ахвазе был совершен теракт. По данным агентства Tasnim, жертвами атаки стали по меньшей мере 10 человек, 21 получил ранения.