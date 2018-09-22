Роухани заявил, что Трамп не сможет взять верх в противостоянии с Тегераном

ТАСС, 22 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил в субботу лидера США Дональда Трампа, что ему не удастся одолеть Иран, так же, как это не удалось президенту Ирака Саддаму Хусейну. Об этом сообщил телеканал Press TV.
"То же самое произойдет с Трампом. США ждет та же участь, что и Саддама Хусейна", - заявил Роухани в ходе военного парада в Тегеране, приуроченного к 38-летию начала ирано-иракской войны.
Он добавил, что Иран не собирается забывать о своем оборонительном оружии, в том числе ракетах, которые, по его словам, "так злят США".
Война между Ираком и Ираном, в ходе которой погибли около 1,5 млн человек с обеих сторон, длилась с 1980 по 1988 годы. За восемь лет были разрушены десятки городов, материальный ущерб Ирака составил $200 млрд, Ирана - $400 млрд. В результате войны обе стороны так и не достигли своих политических и стратегических целей.
В мае Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.