Роухани заявил, что Трамп не сможет взять верх в противостоянии с Тегераном

ТАСС, 22 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил в субботу лидера США Дональда Трампа, что ему не удастся одолеть Иран, так же, как это не удалось президенту Ирака Саддаму Хусейну. Об этом сообщил телеканал Press TV .

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"То же самое произойдет с Трампом. США ждет та же участь, что и Саддама Хусейна", - заявил Роухани в ходе военного парада в Тегеране, приуроченного к 38-летию начала ирано-иракской войны.

Он добавил, что Иран не собирается забывать о своем оборонительном оружии, в том числе ракетах, которые, по его словам, "так злят США".

Война между Ираком и Ираном, в ходе которой погибли около 1,5 млн человек с обеих сторон, длилась с 1980 по 1988 годы. За восемь лет были разрушены десятки городов, материальный ущерб Ирака составил $200 млрд, Ирана - $400 млрд. В результате войны обе стороны так и не достигли своих политических и стратегических целей.

В мае Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.