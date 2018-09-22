В ЛНР не согласны с позицией Киева о международной администрации в Донбассе

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что введение миротворческих и полицейских сил, а также создание международной администрации в регионе являются основными составляющими плана "мирного урегулирования" в Донбассе.

ЛУГАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Власть в провозглашенных Луганской и Донецкой республиках (ЛНР и ДНР) должна избираться народом, а не путем введения международной администрации, как того хочет Киев. Об этом в субботу заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

"В проекте мира в Донбассе не три составляющих, а две. Первая - это выполнение минских договоренностей, которые Украина нагло саботирует на глазах у мирового сообщества. Вторая - смена власти в Киеве на ту, которая будет в состоянии выполнить подписанный комплекс мер, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - Что касается предложения о международной администрации - в республиках Донбасса властные структуры избираются народом. Опыт Украины по созданию международной администрации на своей территории для ЛНР неприемлем".

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения.

Киев же настаивает на размещении миссии ООН прежде всего на границе Украины с РФ. При этом спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер ранее заявлял, что Киеву не стоит вносить в ООН свой проект резолюции по миротворческой миссии.