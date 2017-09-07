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Песков: размещение миссии ООН Киев должен обсуждать в первую очередь с ДНР и ЛНР

Политика
7 сентября, 18:02 UTC+3

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что Москва не является стороной конфликта

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Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Размещение миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины Киев должен обсуждать в первую очередь с ДНР и ЛНР, а не с Москвой, которая не является стороной конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя план президента Украины Петра Порошенко о размещении миротворцев ООН в регионе конфликта.

"Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Россия не является стороной этого конфликта на юго-востоке Украины. Поэтому, в первую очередь, это подлежит обсуждению между Киевом и властями ДНР и ЛНР. Это первое изначальное условие размещения миротворцев, которое было бы неразумно отвергать", - сказал Песков.

Он пояснил, что общемировая практика базируется на обязательном согласовании сторон. "Миротворцы без согласования конфликтующих сторон нигде не размещаются. Поскольку таких прецедентов не было, то и представить себе это невозможно", - сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что в Москве категорически не согласны с определением Киева, называющим Россию стороной конфликта на юго-востоке Украины.

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"Далеко не все называют Российскую Федерацию [стороной конфликта], Киев называет РФ, может быть еще какие-то стороны называют. Но мы с этим категорически не согласны, - подчеркнул он. - Мы решительно отвергаем эти утверждения, что Россия является стороной этого конфликта".

Ранее в четверг сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко выступил за полноценное развертывание миссии ООН по всей территории Донбасса без присутствия в ней России и без согласования с ополчением этого региона. Порошенко отметил, что украинская сторона готова к предметному разговору с членами Совета безопасности ООН.

Украинский лидер вновь отметил, что минские соглашения "не идеальны, они не принесли стабильный мир", но они "позволили снизить градус войны".

Президент России Владимир Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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