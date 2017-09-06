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Плотницкий: инициатива Путина по миротворцам призвана принудить Киев к разведению сил

Международная панорама
6 сентября, 15:23 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 6, сентября. /ТАСС

Глава ЛНР считает, что "будет использовано давление на киевский режим через структуры Совбеза ООН, поскольку Евросоюз не смог или не захотел справиться с этой задачей"

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ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Инициатива президента России Владимира Путина о введении сил ООН на линию соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности персонала ОБСЕ имеет цель принудить Украину к разведению сил и средств, а также к прекращению огня. Об этом говорится в заявлении главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого.

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"То, что Киев постоянно нарушает режим прекращения огня и срывает разведение сил, особенно видно на примере Станицы Луганской. Чтобы прекратить это безобразие, будет использовано давление на киевский режим через структуры Совбеза ООН, поскольку Евросоюз не смог или не захотел справиться с этой задачей", - говорится в заявлении на сайте главы республики.

"Также в ООН будут поставлены вопросы об особом статусе Донбасса и закреплении за минской контактной группой статуса основной переговорной площадки", - считает глава ЛНР.

В сентябре 2016 было достигнуто рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского. У Станицы Луганской отвод более 70 раз отвод срывался из-за позиции украинской стороны.

Владимир Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса. В тот же день представительство РФ в ООН направило генсеку и председателю Совбеза проект соответствующей резолюции.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Плотницкий, Игорь Венедиктович
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