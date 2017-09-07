Порошенко выступил за развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса без участия РФ

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко выступил за полноценное развертывание миссии ООН на всей территории Донбасса без присутствия в ней России и без согласования с ополчением.

"Развертывание миротворческой миссии на всей территории Донбасса стало было реальным прорывом в процессе мирного урегулировании и мощным фактором деэскалации, а также и создало бы реальные условия для достижения прогресса в политическом урегулировании в Донбассе", - сказал он во время выступления с ежегодным посланием к парламенту.

Порошенко отметил, что украинская сторона готова к предметному разговору с членами Совета безопасности ООН. "Мы выступаем за полноценное развертывание миротворческой миссии ООН по всему Донбассу, - подчеркнул он. - Упомянутая миссия должна отвечать ключевым принципам совершения международных операций, что априори исключает в ней участие страны-агрессора и стран конфликта".

Украинский лидер также исключил возможность согласования параметров миссии с ополчением Донбасса. "Понятно, что договориться о параметрах размещения миссии ОНН в Донбассе будет очень сложно, но через полторы недели я еду в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, уверен, что с помощью партнеров из Франции, Германии и США мы обязательно установим мир, вернем оккупированную территорию, восстановим суверенитет Украины", - сказал Порошенко.

Вместе с тем президент вновь отметил, что минские соглашения "не идеальны, они не принесли стабильный мир", но они "позволили снизить градус войны".

Президент России Владимир Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.