Президент Ирана выразил соболезнования в связи с терактом на юге страны

ТАСС, 22 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования родственникам и близким жертв теракта в Ахвазе, жертвами которого, по последним данным, стали 29 человек, еще 57 пострадали. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте президента.

"Хасан Роухани помолился за жертв террористической атаки и выразил соболезнования семьям погибших, приказав использовать все средства для оказания экстренной помощи пострадавшим в результате теракта", - говорится в сообщении.

"Ответ Исламской Республики Иран на малейшую угрозу будет жестким, но те, кто спонсирует терроризм, должны быть привлечены к ответственности". - заявил президент.

Огонь по людям открыли вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Стрельба продолжалась десять минут. Всего было четверо нападавших, на них была надета военная униформа. Двое из атаковавших были ликвидированы, остальных удалось задержать.

По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как уточнил ISNA представитель Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил), целью террористов были как военнослужащие, так и мирные жители, приглашенные на мероприятие.