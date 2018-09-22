Духовный лидер Ирана: теракт в Ахвазе совершен странами, действующими при поддержке США

ТАСС, 22 сентября. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в совершении теракта в городе Ахваз "страны, действующие в регионе при поддержке США". Обращение Хаменеи было опубликовано в субботу на его официальном сайте. Аятолла при этом не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"Трагический и душераздирающий случай гибели наших дорогих соотечественников в Ахвазе от рук наемных террористов вновь показал жестокость и злобу врагов иранского народа <...> Их преступление является продолжением заговоров действующих в регионе при поддержке США государств и направлено на создание небезопасной обстановки в нашей дорогой стране", - указал Хаменеи.

Хаменеи также выразил соболезнования семьям погибших и указал разведывательным службам, что сообщников исполнителей теракта необходимо немедленно отследить и передать суду.

В субботу во время военного парада в городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. Число погибших может возрасти, так как часть пострадавших получили серьезные травмы, отмечают иранские СМИ.

Всего было четверо нападавших, на них была надета военная униформа. Двое из атаковавших были ликвидированы, остальных удалось задержать.

По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).