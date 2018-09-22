В Пекине считают китайско-российское военное сотрудничество нормальной практикой

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай считает сотрудничество с Россией в военной сфере нормальной практикой в международных отношениях. Об этом, как передает в субботу вечером Центральное телевидение Китая , заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан, вызвавший посла США Терри Брэнстеда. Послу США было сделано "серьезное представление" в связи с санкциями Вашингтона в отношении китайской военной организации за закупки российских вооружений.

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"Китайско-российское военное сотрудничество является нормальным между двумя суверенными государствами, и США не имеют права вмешиваться", - приводит китайское телевидение заявление китайского дипломата. "Действия США являются грубым нарушением базовых норм международного права и проявлением в полной мере гегемонизма", - сказал, в частности, Чжэн Цзэгуан. Практика США, добавил он, "наносит серьезный ущерб отношениям между двумя странами и их армиями и серьезно отражается на сотрудничестве Китая и США по международным и региональным вопросам".

"Китай предпримет все необходимые меры для решительной защиты своих национальных интересов", - подчеркнул Чжэн Цзэгуан. США, указал он, "должны немедленно исправить ошибки и отозвать свои так называемые санкции, в противном случае они понесут всю ответственность".

В четверг управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой" (Су-35) в декабре 2017 года.

Госдепартамент подтвердил в субботу информацию о вызове американского посла в Китае Терри Брэнстеда в МИД КНР, но отказался приводить подробности встречи.