Британская оппозиция потребует досрочных выборов, если ее не устроит сделка по Brexit

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия Великобритании будет требовать проведения досрочных выборов, если ее не устроит тот вариант сделки по условиям Brexit, который правительство Терезы Мэй согласует с Евросоюзом. Об этом в преддверии открытия ежегодного съезда партии в Ливерпуле заявил в субботу ее глава Джереми Корбин.

"Мы испытаем любую сделку, которой добьется правительство, на соответствие нашим шести тестам: по рабочим местам, по стандартам жизни, защите окружающей среды, - сказал Корбин, выступая перед собравшимися в Ливерпуле сторонниками лейбористов. - Если правительство не добьется выполнения этих условий, я просто скажу Терезе Мэй, что лучшим выходом из ситуации станет проведение всеобщих выборов".

Ранее теневой "министр иностранных дел" в кабинете оппозиции Эмили Торнберри заявила о том, что Лейбористская партия отвергнет любой вариант сделки и будет голосовать против него, поскольку просто не верит в способность кабинета Мэй добиться от Брюсселя тех условий, которые будут соответствовать британским национальным интересам.

Лейбористы первоначально выступали против Brexit, однако теперь поддерживают его мягкий вариант. Такой сценарий Brexit должен соответствовать ряду озвученных партией условий: обеспечивать крепкое сотрудничество с ЕС в будущем, давать Великобритании те же преимущества, которые она имеет сегодня как участник единого рынка, полностью соответствовать интересам национальной безопасности и т. д. Впрочем, в случае своего прихода к власти партия готова рассмотреть все имеющиеся варианты вплоть до проведения повторного референдума, от чего решительно отказалось правительство Мэй.