МИД Ирана вызвал представителей Британии, Дании и Нидерландов из-за атаки в Ахвазе

ТАСС, 23 сентября. МИД Ирана вызвал представителей Великобритании, Дании и Нидерландов в связи с терактом во время военного парада в Ахвазе, в результате которого погибли не менее 29 человек. Об этом сообщило в субботу агентство IRNA со ссылкой на официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Бахрама Гасеми.

По его данным, иранская сторона назвала неприемлемым то, что в государствах, входящих в Евросоюз, правоохранительные органы не преследуют "террористические группы", на которые Тегеран возлагает ответственность за совершенную атаку.

"Неприемлемо, что эти группы не включаются в список террористических организаций Европейским союзом до тех пор, пока они не совершили какую-либо террористическую атаку в Европе", - цитирует агентство Гасеми. По данным IRNA, дипломаты Дании, Нидерландов и Великобритании выразили сожаление в связи с нападением в Ахвазе и отметили, что проинформируют руководства представляемых ими стран о позиции иранского внешнеполитического ведомства.

В субботу во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. Число погибших может возрасти, так как часть пострадавших получили серьезные травмы, отмечают иранские СМИ.

Всего было четверо нападавших, на них была надета военная униформа. Двое из атаковавших были ликвидированы, остальных удалось задержать.

По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).