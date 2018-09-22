Times: штаб Терезы Мэй готовит план на случай досрочных выборов в ноябре

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Помощники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в тайне готовят план действий на случай, если в ноябре в Соединенном Королевстве пройдут внеочередные парламентские выборы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила в воскресенье газета The Sunday Times .

Издание отмечает, что такой сценарий вполне возможен в случае провала переговоров между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit. Ранее на этой неделе Мэй охарактеризовала сложившуюся на данном направлении ситуацию как тупиковую, так как ЕС отказывается принимать план, представленный правительством Мэй в июле. Недовольство политикой Мэй и ее правительства растет и внутри страны - как со стороны лейбористской оппозиции, так и наиболее ярых евроскептиков из правящей консервативной партии.

Противники Мэй в рядах тори намерены на следующей неделе представить альтернативу ее плану, что еще больше ослабит позиции главы правительства в преддверии начинающейся 30 сентября ежегодной партийной конференции консерваторов. Очередной раскол намечается и в кабинете Мэй, где нет единой позиции по иммиграционным вопросам.

Издание сообщает, что Мэй готова к тому, чтобы добровольно уйти в отставку летом 2019 года, чтобы на ближайшие месяцы сохранить премьерский пост и избежать вотума о доверии, инициировать который готова часть депутатов-тори.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Вернувшись в Великобританию после завершения внеочередного саммита ЕС в Зальцбурге, Мэй выступила в пятницу с заявлением, в котором констатировала, что сейчас переговоры, которые планировалось завершить в ноябре, находятся в тупике.

Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.