Генсек ООН выразил соболезнования в связи с нападением в Иране

ТАСС, 23 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с нападением на военном параде в иранском Ахвазе, жертвами которого, по последним сведениям, стали 29 человек. Об этом говорится в сообщении его официального представителя Стефана Дюжаррика, распространенном пресс-службой генсека в субботу.
"Генеральный секретарь осуждает сегодняшнюю атаку в городе Ахваз на юго-западе Ирана, в результате которой, как сообщалось, погибли много человек, включая детей. Он выражает соболезнования семьям жертв и правительству, а также народу Ирана", - приводятся слова Дюжаррика на сайте пресс-службы генсека. Отмечается, что Гутерриш пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В субботу во время военного парада в иранском городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.
По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).