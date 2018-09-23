СМИ: ВМС Украины направили два судна в Бердянск для усиления военно-морской базы

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. ВМС Украины усиливают военное присутствие в Азовском море, отправив в порт Бердянска дополнительно два корабля. Об этом сообщил "Украинский военный портал" со ссылкой на свои источники в Генеральном штабе и командовании Военно-морских сил (ВМС).

"Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой для военно-морской базы украинского флота на Азовском море", - говорится в сообщении.

Как отмечает украинское агентство УНИАН, "Донбасс" и "Корец" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота и буксировки других судов в Азовском море. По его данным, на судне "Донбасс" есть возможность для размещения штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, имеются склады и прочие необходимые помещения, которых на сегодня в регионе нет.

Официальных комментариев военно-морского ведомства Украины на данный момент не поступало.

Ранее в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым сообщили о сопровождении украинских кораблей береговой охраной в исключительной экономической зоне РФ.

Наращивание сил

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко 12 сентября сообщил, что по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Также, 11 сентября, замминистр инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк проинформировал о переброске на Азовское море бронекатеров.

Эти шаги реализуются в рамках комплекса мероприятий по усилению военного присутствия Украины в Азовском море, утвержденного 6 сентября Советом нацбезопасности и обороны по указу президента Петра Порошенко. В частности, речь идет о создании в регионе корабельно-катерной группировки и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием". Тогда же президент Петр Порошенко поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов" в данном регионе.

Захват кораблей

Вопрос об использовании акватории Азова обострился после того, как 25 мая погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, только двум морякам удалось вернуться домой, остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. После этого российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости усилить военное присутствие в Азовском море, чтобы противодействовать этому.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о намерении поднять вопрос о расторжении договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от декабря 2003 года, признающего воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, и провести в нем границу. Статус внутренних вод позволяет обоим государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.