Глава оппозиции Израиля призвала к ответственным действиям для сохранения отношений с РФ

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Глава парламентской оппозиции Израиля Ципи Ливни призвала власти страны действовать взвешенно и ответственно с тем, чтобы сохранить существующий уровень отношений и координацию по Сирии с Россией. Соответствующее заявление Ливни распространила в воскресенье пресс-служба оппозиционного парламентского блока "Сионистский лагерь".

"Сейчас необходимо действовать взвешенно и ответственно для того, чтобы сохранить существующие отношения и координацию действий [с РФ]", - заявила она, комментируя развитие ситуации вокруг гибели российского самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября. По словам Ливни, "ВВС Израиля профессионально выполняют свою работу по предотвращению укрепления позиций Ирана в Сирии" и это, по ее мнению, является "общим интересом Израиля и России". "Наши страны смогли вести диалог в духе взаимоуважения и наладить координацию действий, которая позволяет Армии обороны Израиля действовать в Сирии и обеспечивает интересы обеих стран", - считает Ливни.

"Кроме сохранения тактического военного сотрудничества, требуется определить общие стратегические цели с участием и США, - полагает лидер парламентской оппозиции еврейского государства. - Необходимы международные действия, которые не позволят Ирану, как стране, поддерживающей террор, укрепиться в Сирии и не дадут Ирану превратить Сирию в свой передовой форпост и подвергать опасности стабильность всего региона".

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в воскресенье на брифинге, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом. Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь.