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Помпео: Трамп готов встретиться с Роухани на Генассамблее ООН

Глава Госдепартамента отметил, что это станет возможным, если переговоры с иранской стороной будут носить конструктивный характер

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, если переговоры с иранской стороной будут носить конструктивный характер. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу Fox News.

Журналист спросил главу Госдепартамента, готов ли Трамп встретиться в Нью-Йорке с Роухани. "Президент был предельно ясен. Если переговоры с Ираном будут конструктивными, президент рад их провести", - отметил госсекретарь.

При этом Помпео заявил, что на сегодняшний день не знает о каких-либо планах о встрече американского лидера с Роухани в Нью-Йорке.

В четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Трамп примет решение о том, проводить ли встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани на следующей неделе в случае поступления соответствующего запроса с его стороны. Ранее президент Ирана Хасан Роухани подтвердил, что в конце сентября отправится в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября. Первый крупный форум состоится 24 сентября. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН приходится на председательство США в Совбезе организации. Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой проведения 26 сентября встречи по Ирану, в которой он лично примет участие в качестве председателя.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Хейли, Никки
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