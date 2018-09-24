Мексика отвергла обвинения Венесуэлы в возможной причастности к покушению на Мадуро

МЕХИКО, 24 сентября. /ТАСС/. Мексика отвергает обвинения Венесуэлы в причастности своих дипломатов к неудавшемуся покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье вечером (утро понедельника мск) заявлении министерства иностранных дел латиноамериканской страны.

"Правительство Мексики через МИД категорически отвергает необоснованные обвинения, которые министр связи и информации Венесуэлы выдвинул по поводу вымышленного участия наших дипломатов в Каракасе в предполагаемом покушении на президента Николаса Мадуро", - отмечается в документе.

В МИД Мексики также указали, что правительство этой страны и ее дипломаты всегда действуют, "полностью соблюдая международное право". "Мексика продолжит прикладывать дипломатические усилия, чтобы способствовать мирному решению, которое определят сами венесуэльцы, тяжелого кризиса, с которым столкнулась эта страна", - сообщается в документе.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в ходе пресс-конференции в Каракасе заявил, что посольства Колумбии, Чили и Мексики "должны дать пояснения по поводу возможного оказания помощи террористам, устроившим неудавшееся покушение 4 августа 2018 года".

По словам министра, дипломатические представительства обязаны назвать своих сотрудников, которые якобы должны были помочь одному из участников покушения по кличке Морфей бежать из страны. Венесуэльские силовики поймали Морфея [настоящее имя - Хенриберт Эммануэль Ривас] 22 сентября.

Покушение на Мадуро

Попытка убить главу государства с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, находится за рубежом.